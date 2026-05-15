Martin Jadi Aktor Utama FP1 MotoGP Catalunya, tetapi Marquez yang Pertama

jpnn.com - CATALUNYA – Jorge Martin menjadi aktor utama Free Practice atau FP1 MotoGP Catalunya di Circuit de Barcelona-Catalunya, Jumat (15/5) sore WIB.

Pemilik motor Aprilia bernomor 89 itu tampil gila sejak sesi latihan berdurasi 45 menit itu dimulai.

Sorotan kamera pun sering mengarah kepada Martin, terlebih setelah Martin bak tiduran saat menikung di Turn 5.

Setelah sempat berada di bawah Pedro Acosta, Martin menempatkan waktunya di posisi paling atas; satu menit 40,299 detik.

Baca Juga: Ada Potensi Pemimpin Klasemen MotoGP Berganti di Catalunya Akhir Pekan Ini

Tak lama setelah memimpin latihan, Martin masuk pit.

Kecelakaan terjadi. Martin celaka tak lama setelah keluar dari pit.