Martin Manurung Kirim Bantuan Logistik ke Batang Toru Tapsel dan Madina

jpnn.com - Anggota DPR RI Martin Manurung dan Fraksi NasDem DPR RI mengirimkan bantuan logistik untuk korban banjir dan longsor yang terjadi di Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara (Sumut).

Bantuan "Fraksi Partai NasDem Peduli" itu disalurkan pada Rabu (3/12/2025) oleh tim Martin Manurung Centre (MMC) ke Posko Pengungsian di Desa Garoga, Kecamatan Batang Toru.

Adapun di Madina, bantuan diantarkan tim MMC ke Posko Bencana Alam di Desa Sopotinjak, Kecamatan Batang Natal.

Bantuan yang disalurkan terdiri dari beras, minyak goreng, mie instan, gula, teh, selimut, serta susu dan popok bayi.

"Terima kasih kepada Partai NasDem dan Pak Martin Manurung atas bantuan yang dikirimkan," kata Risman Rambe, Kepala Desa Garoga, saat menerima penyerahan bantuan dari Tim MMC.

Hal serupa disampaikan Kepala Desa Sopotinjak Abdul Kholid Nasution sebagai perwakilan penerima dari masyarakat.

"Kepada NasDem peduli dan terlebih kepada Bapak Martin Manurung, yang sudah sengaja hadir ke Desa Sopo Tinjak ini, kami mengucapkan terima kasih," ujar Abdul Kholid Nasution.

Tim MMC berangkat dari Toba melalui jalur alternatif, melewati Kecamatan Pangaribuan di Kabupaten Tapanuli Utara sampai ke Kota Padang Sidempuan.