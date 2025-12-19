Martin Manurung Mendorong Pemerintah Menghapus KUR Korban Bencana Sumatra

jpnn.com - Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Partai NasDem Komisi XI DPR RI Martin Manurung mendorong pemerintah memberikan kebijakan tambahan khusus bagi debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang menjadi korban bencana banjir dan longsor di Sumatera (Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat).

Kebijakan tersebut menurutnya berupa penghapusan kredit bagi debitur KUR yang masuk dalam kategori korban yang sangat parah.

Menurut Martin, kebijakan relaksasi berupa restrukturisasi KUR untuk perpanjangan tenor atau penjadwalan, sangat baik. Namun, kenyataannya dampak bencana terhadap masyarakat, khususnya para debitur tidak sama.

Sebagian korban bahkan ada yang mengalami kehilangan sumber usaha mereka yang menjadi agunan saat pengajuan KUR, seperti usaha pertanian, di mana sawah dan ladangnya hilang tertimbun material longsor.

Kemudian, ada debitur yang kehilangan toko dan perbengkelan akibat terbawa banjir, hingga kehilangan keluarga yang seharusnya membantu dalam menjalankan usahanya.

"Kami sangat mengapresiasi kebijakan yang sudah ada saat ini. Terima kasih kepada pemerintah. Namun, kita juga harus melihat yang lebih dalam bahwasanya ada banyak korban yang harus diberi kebijakan khusus itu," kata Martin, Jumat (19/12/2025).

Kebijakan khusus yang dimaksud Martin, dapat berupa pemberian waktu yang lebih panjang sampai keadaan para korban benar-benar stabil, atau mungkin kebijakan penghapusan piutang untuk korban yang benar-benar kehilangan keluarga dan seluruh harta bendanya.

"Harus dibuat skema penyelesaian khusus untuk memisahkan debitur tersebut dari skema restrukturisasi biasa, agar tidak menjadi beban berkepanjangan dalam proses pemulihan keadaan," ujar Martin.