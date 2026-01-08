Martina Ayu Borong 7 Medali di SEA Games 2025, Raih Bonus Rp 3,4 Miliar

jpnn.com - JAKARTA - Atlet triathlon putri Martina Ayu Pratiwi menyabet lima medali emas dan dua medali perak pada SEA Games Thailand 2025.

Martina pun menjadi atlet penerima bonus terbesar dari Pemerintah RI, yakni Rp3,4 miliar.

“Total dari semua medali ini Rp 3,4 miliar,” kata Martina kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta, Kamis (8/1).

Atlet kelahiran Magetan, Jawa Timur, itu menyatakan akan menggunakan bonus tersebut sebagai investasi masa depan untuk menunjang peningkatan prestasi di level lebih tinggi. Selain itu, bonus tersebut juga digunakan membantu kedua orang tuanya di kampung halaman.

“Bonusnya nanti buat investasi masa depan, untuk menunjang prestasi yang lebih tinggi lagi dan untuk membantu kedua orang tua di rumah,” ungkap Martina.

Atlet berusia 22 tahun itu menegaskan bahwa pencapaian tersebut diraihnya melalui proses yang tidak mudah. Menurut dia,tantangan terbesar selama berkarier sebagai atlet adalah konsisten berlatih di tengah kondisi cuaca ekstrem dan berjuang jauh dari keluarga.

“Struggling-nya ya di latihan. Siang-siang, hujan, panas, enggak peduli cuaca kami tetap latihan. Jauh dari keluarga, banyak pengorbanan yang dilalui,” tuturnya.

Martina memberikan pesan dan motivasi untuk sesama atlet di Indonesia dalam meraih prestasi.