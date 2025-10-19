menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Martinus: Program Prabowo-Gibran Menyentuh Masyarakat Papua hingga ke Desa

Martinus: Program Prabowo-Gibran Menyentuh Masyarakat Papua hingga ke Desa

Martinus: Program Prabowo-Gibran Menyentuh Masyarakat Papua hingga ke Desa
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Presiden Prabowo Subianto. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - Tokoh Masyarakat Papua Martinus Demetouw menilai setahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto - Wakil Presiden Gibran Rakabuming dinilai telah menyentuh semua lapisan masyarakat daerah itu hingga ke tingkat desa.

Dia menyebut program-program pemerintahan Prabowo-Gibran secara nyata dirasakan masyarakat Papua mulai sektor ketahanan pangan, pembangunan rumah hingga perbaikan infrastruktur sampai ke desa-desa di pelosok Papua.

Martinus: Program Prabowo-Gibran Menyentuh Masyarakat Papua hingga ke DesaTokoh Masyarakat Papua Martinus Demetouw

Baca Juga:

Martinus menyampaikan rasa bangga dan apresiasi tinggi terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran yang saat ini sudah setahun memimpin Indonesia.

"Kami menikmati pangan yang sudah diturunkan oleh pemerintah dari provinsi, kabupaten, sampai dengan distrik-distrik," kata Martinus melalui keterangan yang diterima, Minggu (19/10/2025).

Selain itu, dia menyebut masyarakat Papua juga menerima bantuan bibit tanaman pangan untuk ditanam di lahan warga.

Baca Juga:

"Bibit-bibit yang didatangkan oleh pemerintah, sudah kami tanam di lahan masing-masing," ungkapnya.

Selama setahun pemerintahan Presiden Prabowo, katanya, masyarakat juga telah menikmati pembangunan infrastruktur seperti jalan.

Tokoh masyarakat Papua Martinus Demetouw menyebut program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka dirasakan hingga ke desa.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI