Martinus: Program Prabowo-Gibran Menyentuh Masyarakat Papua hingga ke Desa

jpnn.com - Tokoh Masyarakat Papua Martinus Demetouw menilai setahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto - Wakil Presiden Gibran Rakabuming dinilai telah menyentuh semua lapisan masyarakat daerah itu hingga ke tingkat desa.

Dia menyebut program-program pemerintahan Prabowo-Gibran secara nyata dirasakan masyarakat Papua mulai sektor ketahanan pangan, pembangunan rumah hingga perbaikan infrastruktur sampai ke desa-desa di pelosok Papua.

Tokoh Masyarakat Papua Martinus Demetouw

Martinus menyampaikan rasa bangga dan apresiasi tinggi terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran yang saat ini sudah setahun memimpin Indonesia.

"Kami menikmati pangan yang sudah diturunkan oleh pemerintah dari provinsi, kabupaten, sampai dengan distrik-distrik," kata Martinus melalui keterangan yang diterima, Minggu (19/10/2025).

Selain itu, dia menyebut masyarakat Papua juga menerima bantuan bibit tanaman pangan untuk ditanam di lahan warga.

"Bibit-bibit yang didatangkan oleh pemerintah, sudah kami tanam di lahan masing-masing," ungkapnya.

Selama setahun pemerintahan Presiden Prabowo, katanya, masyarakat juga telah menikmati pembangunan infrastruktur seperti jalan.