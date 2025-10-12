Maruarar Sirait Pimpin Panitia Natal Nasional 2025, David Herson Jadi Wakil Sekretaris Umum

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Agama Republik Indonesia Prof. Dr. K.H. Nasaruddin Umar, M.A., resmi menetapkan Panitia Perayaan Natal Nasional Tahun 2025 melalui Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1544 Tahun 2025 tertanggal 7 Oktober 2025.

Pembentukan panitia ini bertujuan untuk memastikan perayaan Natal Nasional tahun 2025 berlangsung tertib, efektif, dan akuntabel.

Dalam keputusan tersebut, Menteri Agama menugaskan panitia untuk mempersiapkan dan melaksanakan rangkaian kegiatan Natal Nasional, termasuk aksi sosial kemasyarakatan dan seminar rohani serta menyampaikan laporan kegiatan maksimal tiga bulan setelah perayaan seusai.

Perayaan Natal Nasional tahun ini dijadwalkan berlangsung pada 27 Desember 2025 dengan lokasi pelaksanaan yang akan diumumkan kemudian.

Adapun susunan panitia memperlihatkan komposisi lintas denominasi dan kalangan professional serta melibatkan sejumlah tokoh nasional dan daerah.

Maruarar Sirait didaulat sebagai Ketua Umum dengan Devi Taurisa dan Grace Salim sebagai wakil ketua umum.

Dalam jajaran pengarah dan penasihat, terdapat sejumlah tokoh ternama nasional seperti Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Panjaitan, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Nataliaus Pigai, dan Thomas Djiwandono.

Sementara itu, tokoh muda David Herson dipercaya sebagai Wakil sekretaris umum. David herson sendiri saat ini dipercaya sebagai Komisaris di salah satu perusahaan BUMN yang dikelola oleh danantara yaitu PT Wika Realty, Yang bergerak di bidang property dan real estate.