Marwan Dasopang Ingatkan Pentingnya Merawat Jejak Islam di Barus

jpnn.com - BARUS - Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengingatkan pentingnya merawat jejak awal Islam di Barus, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.

Menurutnya, perlu ada langkah menguatkan literasi sejarah publik melalui riset, kurasi artefak, dan ekosistem edukasi yang bisa diakses generasi muda.

“Sejarah bukan sekadar masa lalu, tetapi juga fondasi nilai. Penelusuran jejak Syeikh Mahmud di Barus membantu pemahaman sanad perjuangan dan penyebaran Islam yang damai, moderat, dan berakar pada budaya lokal Nusantara,” ujarnya dalam seminar Hari Santri Nasional bertajuk Titik Nol Islam Nusantara dan Jejak Syeikh Mahmud di Barus, Senin (20/10).

Marwan mendorong kolaborasi lintas lembaga, akademisi, pemerintah daerah, komunitas ulama, dan pelaku budaya, agar narasi ilmiah tentang Barus makin terverifikasi.

"Penelusuran Islam Nusantara, penelusuran Syeikh Muhmud Barus menegaskan kembali peran historis Barus sebagai salah satu gerbang awal dakwah Islam di kepulauan Nusantara," tuturnya.

Pernyataan Marwan diamini dua pembicara lainnya, yakni Ahmad Baso serta Nurdin Ahmad Tanjung.

Ahmad Baso menyoroti pentingnya knowledge stewardship atas sumber-sumber primer naskah, epigrafi, dan tradisi lisan sebagai pondasi penulisan sejarah Islam Nusantara yang andal.

Sementara itu, Nurdin Ahmad Tanjung memetakan temuan-temuan lapangan yang berkaitan dengan topografi situs, jaringan perdagangan maritim, dan memori komunitas, seraya menegaskan kebutuhan dokumentasi yang sistematis dan berkelanjutan.