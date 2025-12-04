menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Marwan Dasopang: Kerugian Negara Akibat Banjir-Longsor Sumatra Lebih Rp 200 Triliun

Marwan Dasopang: Kerugian Negara Akibat Banjir-Longsor Sumatra Lebih Rp 200 Triliun

Marwan Dasopang: Kerugian Negara Akibat Banjir-Longsor Sumatra Lebih Rp 200 Triliun
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Situasi di Kecamatan Pelambayan, Agam, setelah banjir bandang. Foto: Rizki Ganda Marito/JPNN.

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang memiliki nilai kerugian yang ditanggung negara dan rakyat dari peristiwa banjir serta longsor di Sumatra bagian utara.

"Sekarang sebetulnya kerugian kita berapa? Saya meyakini di atas Rp 200 triliun," kata Marwan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/12).

Legislator fraksi PKB itu menyindir pihak yang menerima hak secara legal memanfaatkan hutan di Sumatra bagian utara.

Baca Juga:

Sebab, pemanfaatan hutan itu pada akhirnya membuat negara dan rakyat merugi sekitar Rp 200 triliun.

"Belum lagi manusia atau malah sebaliknya perambahan hutan terjadi seperti itu. Ya, harus ada yang bertanggung jawab," ujar Marwan.

Dia menuntut semua pihak bisa menyelesaikan persoalan banjir dan longsor Sumatra di luar pengadilan.

Baca Juga:

Sebab, katanya, upaya meja hijau akan memakan proses panjang dan bencana akibat perambatan hutan tetap dialami rakyat. 

"Besok bencana lagi. Nah, itu rumit. Ayolah kita cari jalan," ujar Marwan.

Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang mengungkap nilai kerugian yang ditanggung negara dari peristiwa banjir Sumatra.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI