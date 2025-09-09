Maryam: Janji dan Jiwa Yang Terikat, Romansa Misterius di Dunia Berbeda

jpnn.com, JAKARTA - VMS Studio segera merilis karya horor yang menjanjikan yakni film Maryam: Janji dan Jiwa Yang Terikat.

Film tersebut hasil kolaborasi terbaru dari penulis Lele Laila dan sutradara Azhar Kinoi Lubis, yang telah melahirkan berbagai karya-karya horor eksploratif di Indonesia.

Tim produksi kembali menyajikan cerita yang unik dan tidak biasa melalui kisah Maryam. Perempuan yang dicintai oleh sosok jin terkuat, dan sepanjang hidupnya selama lebih dari 26 tahun terus diikuti oleh sosok tersebut.

Maryam: Janji dan Jiwa Yang Terikat menguak sebuah romansa yang misterius, dari dunia yang berbeda.

Dengan ide cerita yang unik dan berbeda, VMS pun mendorong eksplorasi kreatif lewat penyajian konsep black and white pada opening film.

"Opening film ini dibuka dengan visual black and white yang akan membawa penonton untuk masuk ke kehidupan Maryam kecil. Momen ketika serentetan teror dalam kehidupan Maryam dimulai,” ungkap produser Maryam: Janji dan Jiwa Yang Terikat, Tony Ramesh dalam keterangan resmi.

Sutradara Azhar Kinoi Lubis mengatakan pendekatan visual black and white sebagai opening film menjadi penting secara naratif untuk membangun nuansa teror yang intens sejak awal.

"Kita akan melihat intensitas adegan bahkan sejak film dimulai, termasuk saat Maryam mencelakai ustaz yang akan menolongnya. Di sisi lain, pemilihan visual black and white di

opening film juga memiliki makna tentang kelamnya hidup yang dijalani Maryam, bahkan sejak masih kecil,” tambah Azhar Kinoi Lubis.