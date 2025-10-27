MAS Arya Indonesia Kembali Raih Penghargaan HR Asia Best Companies to Work For 2025

jpnn.com, JAKARTA - MAS Arya Indonesia meraih penghargaan bergengsi HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2025 (Perusahaan Terbaik untuk Bekerja di Asia 2025 dari HR Asia).

Penghargaan tersebut menegaskan komitmen perusahaan untuk menghadirkan lingkungan kerja yang inklusif, memberdayakan, dan berkelanjutan.

Pada tahun ini, MAS Arya 1 dan MAS Arya 2 juga menerima penghargaan HR Asia Most Caring Company 2025 (Perusahaan Paling Peduli 2025 dari HR Asia), menjadikan pencapaian itu sebagai prestasi yang istimewa untuk seluruh perusahaan.

Anugerah diraih melalui proses evaluasi yang komprehensif, dengan turut menyertakan survey karyawan dan penilaian (assessment) organisasi berdasarkan tiga dimensi utama: core (inti) yang menekankan budaya, etika, dan kepemimpinan, self (diri) yang berfokus pada keseimbangan pikiran dan perasaan atas individu, serta group (kelompok) yang menilai atas kolaborasi dan semangat kelompok.

Penilaian yang dilaksanakan menunjukkan MAS Arya telah berhasil menempatkan sumber daya manusia sebagai pusat dari strategi bisnis yang dilaksanakan oleh perusahaan.

“Penghargaan ini lebih jauh menguatkan keyakinan kami bahwa karyawan merupakan aset terbesar dari Perusahaan. Kami berkomitmen untuk membangun budaya kerja yang berdasar atas kepercayaan, keberagaman, dan kesejahteraan sehingga seluruh individu merasa bernilai dan berdaya dalam mencapai kesuksesan," ungkap Rajitha Kamalchandra, CEO MAS Arya Indonesia dalam keterangan resmi.

Dengan lebih dari 6500 karyawan pada sejumlah fasilitas produksi di wilayah Indonesia, MAS Arya menempatkan kesejahteraan dan pengembangan sumber daya sebagai salah satu prioritas utama.

Perusahaan secara konsisten mendorong terciptanya inovasi di lapangan melalui program Kaizen yang berkontribusi pada penghematan biaya tahunan sambil turut menurunkan waktu tunggu produksi.