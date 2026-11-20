Mas Dar BGN Membenahi MBG, 3 Kebijakan Pengawasan Diperketat
jpnn.com - JAKARTA - Daerah terpencil, wilayah terluar, dan daerah dengan angka stunting tinggi menjadi prioritas perluasan jangkauan program Makan Bergizi Gratis atau MBG.
"Masih banyak daerah yang belum terjangkau oleh MBG dan ini menjadi prioritas kami," tutur Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono di Jambi, Jumat (20/11).
"Sudah ada beberapa daftarnya. Kami akan cek dan kami akan segerakan, khususnya untuk daerah-daerah yang memang daerah yang jauh, daerah terluar, daerah terpencil, dan daerah-daerah dengan stunting yang tinggi dan tinggi sekali," imbuhnya.
Kebijakan itu mengingat masih terdapat sejumlah wilayah yang belum terjangkau program MBG dan perlu segera mendapatkan perhatian.
Mas Dar -panggilan Sudaryono, menjelaskan bahwa pemerintah akan memastikan pelaksanaan MBG tidak hanya berjalan di wilayah yang mudah dijangkau, tetapi juga menjangkau masyarakat yang membutuhkan intervensi pemenuhan gizi.
Dia juga mengatakan BGN terus memperkuat tata kelola dan pengawasan pelaksanaan program.
Pembenahan dilakukan untuk memastikan penggunaan anggaran negara dapat dipertanggungjawabkan serta pelaksanaan MBG berjalan sesuai dengan ketentuan.
Sejumlah kebijakan pengawasan kini diperketat, yakni:
BGN era Mas Dar menjadikan daerah terpencil, wilayah terluar, dan daerah stunting tinggi menjadi prioritas perluasan MBG.
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