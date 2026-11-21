jpnn.com, JAMBI - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menyatakan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak diperbolehkan menggunakan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dan Minyakita untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut dia, larangan itu diberlakukan untuk memastikan komoditas pangan yang mendapatkan dukungan kebijakan harga dari pemerintah tetap tersedia bagi masyarakat sesuai peruntukannya, khususnya dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga bahan pokok.

Mas Dar -panggilan akrab Sudaryono- menegaskan hal itu saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di SPPG Pematang Sulur 1, Kota Jambi, Jumat (20/11/2026).

“Seharusnya enggak boleh. Dari awal, hari pertama saya jadi Kepala BGN sudah saya tegaskan beras SPHP dan Minyakita itu enggak boleh untuk dapur MBG," ujarnya.

Lebih lanjut Mas Dar menuturkan beras SPHP dan Minyakita merupakan komoditas yang memiliki fungsi khusus dalam kebijakan stabilisasi pasokan dan harga pangan. Oleh karena itu, komoditas bersubsidi tersebut tidak boleh digunakan untuk MBG.

Mas Dar menyebut larangan tersebut juga telah diatur dalam prosedur operasional standar (SOP) program strategis andalan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto itu.

"Karena itu mengandung harga khusus dari pemerintah yang ditujukan untuk stabilisasi harga pasokan dan harga komoditas, enggak boleh (dipakai untuk MBG, red),” imbuhnya.

Untuk itu, Sudaryono meminta semua pihak turut mengawasi pelaksanaan ketentuan tersebut. Masyarakat yang menemukan SPPG menggunakan beras SPHP atau Minyakita, imbuhnya, hendaknya segera melaporkannya kepada BGN.