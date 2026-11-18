jpnn.com, JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono melakukan panggilan video atau video call dengan seorang guru bernama Arini Susanti yang lebih dikenal sebagai ibuguru.virgo di TikTok pada Selasa (17/11/2026).

Mas Dar -panggilan kondangnya- terpikat dengan cara wali kelas IV di Sekolah Dasar (SD) Negeri Bale Atu di Kabupaten Bener Meriah, Nangroe Aceh Darussalam (NAD), itu dalam mengedukasi murid-muridnya tentang gizi.

“Luar biasa konten-kontennya,” ujar Sudaryono kepada Bu Guru Arini.

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Tak sekadar berbicara daring dengan Bu Guru Virgo, Mas Dar juga menyapa para murid yang semuanya berseragam putih merah. Ada 28 muris di kelas itu yang terdiri dari 16 siswa dan 12 siswi.

Dalam pembicaraan itu, Bu Guru Virgo mencandai Mas Dar dengan melaporkan murid-muridnya yang menggemari menu dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG), bahkan sering tambah porsi hingga dua atau tiga ompreng.

“Pak, ini kenalin ada yang suka tambah MBG,” ucap Guru Arini.