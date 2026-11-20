jpnn.com, JAMBI - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono membeber upayanya membenahi tata kelola Makan Bergizi Gratis (MBG). Mas Dar -panggilan akrabnya- telah meluncurkan MBG 2.0 (dibaca: two point O) dalam rangka memperkuat efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara pada pelaksanaan program andalan Presiden Prabowo Subianto itu.

Menurut Mas Dar, transformasi BGN melalui MBG 2.0 telah berhasil mengembalikan anggaran sekitar Rp44 triliun ke kas negara.

Pengembalian anggaran negara itu berasal dari sejumlah langkah pembenahan, mulai dari evaluasi kebutuhan anggaran, penyesuaian skema insentif satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG), hingga penarikan dana yang sebelumnya tersimpan pada rekening dapur yang belum beroperasi.

Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara dalam pelaksanaan program.

"Sejauh ini dengan memberlakukan MBG 2.0 itu kita telah bisa mengembalikan anggaran, pagu anggaran MBG itu totalnya sekitar Rp44 triliun kita kembalikan ke kas negara," ujar Sudaryono saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pematang Sulur 1, Kota Jambi, Jumat (20/11/2026).

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Penyandang gelar doktor manajemen bisnis dari IPB University itu menuturkan salah satu langkah efisiensi tersebut dilakukan melalui penyesuaian skema insentif bagi mitra pengelola SPPG. Insentif yang sebelumnya diberikan sebesar Rp6 juta per hari tanpa memperhitungkan jumlah ompreng yang disalurkan, diubah menjadi Rp2.000 per ompreng.

Adapun komponen insentif lainnya yang sebelumnya mencapai Rp3.000 lebih kini dibatasi maksimal Rp3.000. Mas Dar menegaskan penyesuaian tersebut memberikan kontribusi terhadap penghematan anggaran sekitar Rp5,5 triliun hingga akhir masa sekolah pada Desember 2026.