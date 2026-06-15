Mas Rushh Bagikan Tips Membangun Personal Branding di TikTok
jpnn.com, JAKARTA - Kreator konten TikTok Makrus atau yang lebih dikenal sebagai Mas Rushh membagikan tips bagi pemula yang ingin membangun personal branding di media sosial.
Pemilik akun TikTok @mas.rushh itu menilai langkah pertama yang harus dilakukan adalah menjadi diri sendiri dan fokus pada kemampuan yang dimiliki.
"Jadilah dirimu sendiri, fokus pada keahlianmu, dan bangun konsistensi. Mulai dari hal yang kamu suka, lalu terus evaluasi kontenmu," ujar Mas Rushh.
Suami dari Irine Yandi Sandrika, owner Sop Buah Irine, itu mulai aktif membuat konten sejak 2023. Menurut dia, konsistensi menjadi faktor penting untuk mengembangkan akun di TikTok.
Mas Rushh mengaku tidak memiliki jadwal khusus dalam membuat konten. Sebagian besar ide yang diunggah muncul secara spontan.
Meski demikian, dia tetap berupaya menghadirkan konten yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, terutama bertema keluarga.
Konten bersama keluarga disebut menjadi salah satu unggahan yang paling banyak mendapat respons positif dari audiens.
Akun TikTok miliknya juga mulai dikenal luas setelah sering menghadirkan konten bersama sang istri.
Kreator konten TikTok Makrus atau yang lebih dikenal sebagai Mas Rushh membagikan tips bagi pemula yang ingin membangun personal branding di media sosial.
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