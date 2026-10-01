Masa Depan Ekonomi Hijau di Industri Maritim

jpnn.com - Indonesia telah menetapkan target ambisius untuk mencapai net-zero emission pada tahun 2060 melalui transisi energi menuju pembangunan rendah karbon. Dalam proses ini, pendanaan berkelanjutan menjadi kunci, tidak hanya dari sisi kapasitas ekonomi, tetapi juga dari legitimasi hukum yang mendasarinya.

Pendirian Danantara sebagai sovereign wealth fund (SWF) baru menghadirkan peluang strategis untuk memperkuat investasi hijau pada sektor panas bumi, energi surya, serta hilirisasi nikel berbasis dekarbonisasi. Artikel ini bertujuan menganalisis peran Danantara dalam mendukung transisi energi Indonesia dengan menekankan integrasinya ke dalam kerangka hukum lingkungan.

Seiring upaya dunia untuk mengurangi emisi karbon, pelabuhan tidak hanya perlu mengadopsi cara-cara untuk mengurangi jejak karbon mereka sendiri, tetapi juga harus siap mendukung pelanggan di sektor pelayaran dalam ambisi dekarbonisasi mereka. Untungnya, berbagai opsi rendah karbon dan langkah-langkah "menghijaukan infrastruktur konvensional membawa serta penghematan dan peluang baru.

Baca Juga: Danantara Ciptakan Ekonomi Hijau via Pelindo

Sepanjang sejarah panjangnya, pelabuhan selalu menjadi pusat perubahan pola perdagangan dan tren ekonomi global, serta terus menyesuaikan desain dan operasionalnya guna mengakomodasi perkembangan tren transportasi dan kargo. Saat dunia semakin gencar mencari solusi rendah karbon, pelabuhan pun mulai merespons dengan menyempurnakan operasional serta beradaptasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.

Di tengah persimpangan jalan upaya global untuk mengatasi emisi pelayaran, terdapat peluang bagi pelabuhan dan kota tempat pelabuhan tersebut berada untuk memainkan peran yang lebih signifikan dalam menangani perubahan iklim dan pembangunan ekonomi, sembari menjaga kesehatan laut serta kesehatan manusia. Jika sektor pelayaran global adalah sebuah negara, sektor ini akan menempati peringkat enam besar penghasil emisi gas rumah kaca (GRK) yang merusak iklim di dunia.

Delapan puluh persen perdagangan internasional yang menjadi tulang punggung ekonomi global serta penyedia barang-barang kebutuhan sehari-hari kita — dilakukan melalui jalur laut dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain, dan menghasilkan 3% dari total emisi GRK global. Mengurangi emisi ini merupakan langkah yang sangat mendesak demi melindungi iklim, lautan, perekonomian, dan kesehatan manusia.

Baca Juga: Catatan 61 Tahun G30S PKI

Berbagai negara telah mencurahkan perhatian besar pada upaya dekarbonisasi kapal dan pengembangan bahan bakar baru. Baru-baru ini, setelah melalui proses pengembangan dan negosiasi selama 10 tahun, dunia bersiap mengesahkan kerangka kerja baru dari Organisasi Maritim Internasional (IMO) yang akan menciptakan sistem berbasis pasar untuk mendorong dekarbonisasi kapal dan alat-alat pelabuhan.

Kapal yang melampaui batas target intensitas karbon akan dikenai denda, sementara kapal yang kinerjanya lebih baik daripada target tersebut akan mendapatkan insentif serta dapat menjual kredit karbon. Sistem ini juga akan menghimpun dana bagi sebuah lembaga internasional yang bertujuan mendorong transisi menuju penggunaan bahan bakar rendah emisi.