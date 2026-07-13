Masa Depan Frans Putros di Persib Belum Jelas Setelah Bela Irak di Piala Dunia 2026

jpnn.com, BANDUNG - Bek tengah Persib, Frans Putros, sampai hari ini masih belum bergabung dalam sesi latihan tim menjelang turnamen pramusim Piala Presiden 2026.

Dalam jeda kompetisi Super League, Frans Putros tampil bersama negaranya, Tim Nasional (Timnas) Irak, dalam Piala Dunia 2026.

Perjalanan Timnas Irak pun hanya sampai babak penyisihan grup dan Putros seharusnya sudah kembali ke Persib. Namun, sampai hari ini eks penggawa Port FC itu masih juga belum bergabung dengan tim.

Diketahui, kontrak Frans Putros sudah berakhir di akhir musim kemarin. Dia diikat satu musim saat didatangkan dari klub Thailand di awal musim 2025/26.

Saat dikonfirmasi, Pelatih Persib Igor Tolic memberikan jawaban abu-abu.

Igor mengaku sampai saatnini belum mengetahui ihwal nasib Frans Putros di Persib.

"Untuk Putros kami masih harus memutuskan," kata Igor di Stadion GBLA, Senin (13/7/2026).

Menurutnya, tim masih berdiskusi dengan Putros yang musim lalu jadi andalan pelatih Bojan Hodak di sektor pertahanan.