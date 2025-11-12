Masa Depan iPhone: Tak Lagi Bergantung pada Menara Seluler Tetapi Bintang di Langit

jpnn.com, JAKARTA - Apple kembali bersiap menulis bab baru dalam sejarah komunikasi mobile. Raksasa teknologi asal Cupertino kini tengah mengembangkan serangkaian fitur satelit untuk iPhone yang lebih canggih dan serbaguna.

Sebelumnya, Apple telah sukses memperkenalkan fitur SOS darurat via satelit.

Menurut laporan jurnalis teknologi Mark Gurman dari Bloomberg, Apple tengah menyiapkan API khusus agar pengembang aplikasi dapat menambahkan dukungan koneksi satelit langsung ke dalam aplikasi mereka.

Artinya, aplikasi peta, pesan, hingga media sosial nantinya bisa tetap digunakan tanpa perlu sinyal seluler atau WiFi.

Tak hanya itu, Apple juga dikabarkan mengembangkan versi baru Apple Maps yang dapat berfungsi sepenuhnya secara offline melalui koneksi satelit.

Fitur lain yang tak kalah menarik ialah kemampuan mengirim foto lewat pesan berbasis satelit, sebuah peningkatan signifikan dari layanan darurat yang sebelumnya hanya terbatas pada teks.

Salah satu terobosan paling ambisius ialah teknologi bernama “natural usage”, yang memungkinkan iPhone tetap terhubung ke satelit tanpa harus diarahkan langsung ke langit.

Teknologi itu akan membuat koneksi satelit terasa lebih alami dan praktis dalam penggunaan sehari-hari — bahkan di tengah hutan, pegunungan, atau laut lepas.