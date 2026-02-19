Masa Penahanan Dokter Richard Lee Kembali Diperpanjang
jpnn.com, JAKARTA - Pihak Polda Metro Jaya kembali memperpanjang masa penahanan Dokter Richard Lee (DRL).
Adapun Richard Lee ditahan sebagai tersangka kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen serta produk dan perawatan kecantikan.
"Mulai 5 Mei sampai dengan 3 Juni 2026, tersangka DRL diperpanjang masa penahanannya," kata Kasubbid Penmas Polda Metro Jaya Kompol Andaru Rahutomo dilansir Antara, Selasa (5/5).
Menurutnya, pihak kepolisian sudah mengajukan perpanjangan masa tahanan Richard Lee ke Pengadilan Negeri.
Kompol Andaru menjelaskan masa penahanan diperpanjang karena selama proses pelengkapan berkas perkara, pada 31 Maret 2026, penyidik mengirimkan berkas perkara pertama ke Kejati Banten.
"Namun kemudian, dalam prosesnya, terdapat P19, yaitu tanggal 13 April dari Kejaksaan. Di situ, proses penyidik melengkapi kekurangan alat bukti, barang bukti, keterangan saksi, makanya ada beberapa pemeriksaan tambahan dan serangkaian tindakan penyidik lainnya untuk mengumpulkan fakta-fakta," jelasnya.
Kemudian pada 23 April 2026, berkas sudah dikirimkan kembali oleh penyidik ke Kejati Banten.
Kompol Andaru memastikan bahwa penyidik telah memenuhi petunjuk-petunjuk dari Kejaksaan.
Pihak Polda Metro Jaya kembali memperpanjang masa penahanan Dokter Richard Lee (DRL). Adapun Richard Lee ditahan sebagai tersangka kasus...
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Masa Penahanan Richard Lee Diperpanjang hingga 3 Juni 2026
- 3 Berita Artis Terheboh: Heboh Sertifikat Mualaf Richard Lee Dicabut, Ahmad Dhani Datangi Bareskrim
- Sertifikat Mualaf Dicabut, Richard Lee Merespons Begini
- 3 Berita Artis Terheboh: Sertifikat Mualaf Richard Lee Dicabut, Na Daehoon Ancam Lapor Polisi
- Ternyata Ini Penyebab Sertifikat Mualaf Richard Lee Dicabut
- Waduh, Sertifikat Mualaf Richard Lee Dicabut, Ada Apa?