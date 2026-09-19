Masa Promo Usai, Changan Nevo Q05 Dijual dengan Harga Baru
jpnn.com, JAKARTA - Masa-masa "berburu harga murah" untuk SUV listrik kompak Changan Nevo Q05 telah berakhir.
Setelah keran pemesanan dibuka di GIIAS 2026, kuota promo khusus 1.000 pembeli pertama akhirnya genap terisi.
Momen hangat itu dirayakan langsung oleh jajaran manajemen Changan Auto di Jakarta, Sabtu (19/9).
Tak sekadar merayakan angka pemesanan, Changan membuktikannya dengan menyerahkan unit secara simbolis kepada para pemesan awal.
“Hari ini, kami merayakan 1.000 unit pemesanan untuk Changan Nevo Q05,” ujar Director of Sales Changan Auto Southeast Asia Sebastien Li, di Jakarta.
Bagi mereka yang baru ingin meminang SUV bertubuh ringkas ini, Changan kini resmi memberlakukan penyesuaian harga.
Banderol perkenalan yang sebelumnya berada di kisaran harga Rp 309 juta hingga Rp 359 juta telah purna tugas.
Kini, Changan Nevo Q05 dilepas ke pasar dengan harga resmi Rp 349 juta untuk varian Pro, dan Rp 399 juta untuk varian tertinggi, Max.
Masa-masa "berburu harga murah" untuk SUV listrik kompak Changan Nevo Q05 telah berakhir. Harga baru diumumkan
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