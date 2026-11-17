jpnn.com - JAKARTA - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) manargetkan tahun ini bisa menggelar sidang dugaan pelanggaran etik terkait proses pemenuhan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka saat pencalonan wakil presiden (wapres) pada Pilpres 2024.

"Iya (sidang memungkinkan digelar tahun ini)," kata Ketua DKPP Heddy Lugito saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Senin (16/11).

Namun, Heddy belum memberikan penjelasan lebih detail mengenai tanggal sidang tersebut.

Ia menjelaskan DKPP telah menerima lima pengaduan dugaan pelanggaran etik tersebut.

Empat pengaduan dinyatakan memenuhi syarat dan akan disidangkan. Para teradu dalam perkara itu adalah penyelenggara pemilu.

"Benar, dari lima pengaduan, empat memenuhi syarat. Segera akan kami jadwalkan sidang," ujarnya.

DKPP menegaskan tetap mengedepankan prinsip keterbukaan dalam penanganan pengaduan.

Informasi mengenai pihak atau lembaga yang diadukan dapat diakses masyarakat melalui situs web resmi DKPP.