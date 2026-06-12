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Masalah Tunawisma di Australia Meningkat, Terungkap dengan Kematian Seorang Pria Ini

Masalah Tunawisma di Australia Meningkat, Terungkap dengan Kematian Seorang Pria Ini
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Jumlah tunawisma dengan visa sementara di Australia semakin meningkat. (ABC News: Richard Mockler)

Terlupakan oleh keluarganya dan dunia, seorang pria meninggal dunia.

Kepergiannya sunyi, tanpa perhatian dari siapa pun.

Setelah enam hari, baru ia diketahui telah meninggal dunia. Tidak ada yang menyadari keberadaannya, padahal ribuan pejalan kaki mungkin melewatinya.

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Ini bukan terjadi di daerah terpencil, melainkan di pusat Kota Sydney. 

Di tengah datangnya musim dingin di Australia, sejumlah organisasi kemanusiaan memperingatkan bahwa kematian seperti ini akan semakin sering terjadi.

Di antara mereka yang hidup di jalanan, ada para ibu yang melarikan diri dari kawin paksa, serta mahasiswa internasional yang lebih memilih menderita dalam diam ketimbang mengakui kegagalan mereka, malu dengan keluarga di kampung halaman.

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Mereka adalah para tunawisma, saperti Bikram Lama, asal Nepal, yang pernah jadi mahasiswa internasional asal Nepal menurut laporan The Guardian. 

Kematiannya di luar Stasiun St James membuka mata banyak orang soal krisis tunawisma yang tersembunyi di jalanan Australia.

Setelah enam hari, baru ia diketahui telah meninggal dunia. Tidak ada yang menyadari keberadaannya, padahal ribuan pejalan kaki mungkin melewatinya

Sumber ABC Indonesia
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