menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Kriminal » Masalah Utang di Sampang Berujung Penyekapan, 3 Pelaku Ditangkap Polisi

Masalah Utang di Sampang Berujung Penyekapan, 3 Pelaku Ditangkap Polisi

Masalah Utang di Sampang Berujung Penyekapan, 3 Pelaku Ditangkap Polisi
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Dokumen petugas Polres Sampang saat mendatangi lokasi penyekapan warga di Desa Ketapang Daya, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang. ANTARA/ HO-Polres Sampang

jpnn.com - Personel Polres Sampang, Madura, Jawa Timur menangkap tiga orang pelaku penyekapan warga di Desa Ketapang Daya, Kecamatan Ketapang, Sampang, Senin (10/8/2026).

Warga yang menjadi korban penyekapan bernama Hayat (35) warga Desa Ketapang Daya, Kecamatan Ketapang, Sampang.

Kasi Humas Polres Sampang AKP Puji Eko Waluyo mengatakan kasus penyekapan itu berawal dari laporan keluarga korban yang bilang Hayat tidak pulang.

Baca Juga:

Keluarga menduga Hayat disekap oleh tetangganya karena memiliki utang dan belum bisa membayar.

Atas laporan itu, petugas lalu bergerak menuju rumah korban dan menemui istrinya.

Dari keterangan istri korban terungkap bahwa pelaku merupakan warga satu desa yang tinggal di Dusun Gunung Anyar, Desa Ketapang Daya, Kecamatan Ketapang, Sampang.

Baca Juga:

"Dari keterangan istri korban itu, kami bergerak dan melakukan penangkapan," katanya.

Sebanyak tiga orang, masing-masing Z (56), T (60), dan M (40), yang seluruhnya merupakan warga Desa Ketapang Daya langsung ditangkap.

Personel Polres Sampang menangkap tiga orang pelaku penyekapan warga di Desa Ketapang Daya, Kecamatan Ketapang yang dipicu masalah utang.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI