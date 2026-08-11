Masalah Utang di Sampang Berujung Penyekapan, 3 Pelaku Ditangkap Polisi
jpnn.com - Personel Polres Sampang, Madura, Jawa Timur menangkap tiga orang pelaku penyekapan warga di Desa Ketapang Daya, Kecamatan Ketapang, Sampang, Senin (10/8/2026).
Warga yang menjadi korban penyekapan bernama Hayat (35) warga Desa Ketapang Daya, Kecamatan Ketapang, Sampang.
Kasi Humas Polres Sampang AKP Puji Eko Waluyo mengatakan kasus penyekapan itu berawal dari laporan keluarga korban yang bilang Hayat tidak pulang.
Keluarga menduga Hayat disekap oleh tetangganya karena memiliki utang dan belum bisa membayar.
Atas laporan itu, petugas lalu bergerak menuju rumah korban dan menemui istrinya.
Dari keterangan istri korban terungkap bahwa pelaku merupakan warga satu desa yang tinggal di Dusun Gunung Anyar, Desa Ketapang Daya, Kecamatan Ketapang, Sampang.
"Dari keterangan istri korban itu, kami bergerak dan melakukan penangkapan," katanya.
Sebanyak tiga orang, masing-masing Z (56), T (60), dan M (40), yang seluruhnya merupakan warga Desa Ketapang Daya langsung ditangkap.
Personel Polres Sampang menangkap tiga orang pelaku penyekapan warga di Desa Ketapang Daya, Kecamatan Ketapang yang dipicu masalah utang.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Anak Pejabat Terduga Penganiaya Kekasihnya Mangkir dari Panggilan Polisi
- Motif dan Kronologi Penyekapan Karyawan Bank Keliling di Tangerang, Keji
- 5 Pelaku Penyekapan Pegawai Koperasi di Tangerang Ditangkap
- Dua Anak Yatim Dihajar di Barak Karyawan, Oh Pelakunya
- Artis Sali Irsalina Dianiaya
- Sekda Konawe Selatan Jadi Tersangka Penganiayaan, Begini Kelakuannya