Masih Ada Jalan! Ini Skenario Persib Bandung ke Perempat Final Seusai Dibekuk Ratchaburi

jpnn.com - Persib Bandung belum sepenuhnya kehilangan asa untuk melangkah ke babak perempat final AFC Champions League (ACL) 2025/2026 meski menelan kekalahan telak dari Ratchaburi FC.

Pangeran Biru baru saja takluk 0-3 pada leg pertama 16 besar ACL 2 yang berlangsung di Ratchaburi Stadium, Na Muang, Rabu (11/2/2026).

Namun, hasil tersebut belum menutup peluang Persib untuk membalikkan keadaan pada leg kedua.

Sesuai regulasi kompetisi, babak 16 besar ACL menggunakan sistem kandang dan tandang.

Penentuan tim yang lolos didasarkan pada akumulasi gol dari dua pertandingan, tanpa menerapkan aturan gol tandang.

Dengan kekalahan 0-3, Persib dituntut meraih kemenangan dengan selisih lebih dari tiga gol pada laga leg kedua.

Artinya, skor seperti 4-0 menjadi batas minimal agar Persib unggul agregat dan melaju ke delapan besar.

Jika Ratchaburi mampu mencetak gol di Bandung, beban Persib akan makin berat.