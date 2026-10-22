Masih Banyak Honorer, Pak Bupati Berharap Ada Rekrutmen PNS dan PPPK

jpnn.com - REJANG LEBONG - Sebanyak 500 guru di bawah naungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, masih berstatus honorer sekolah dengan penerimaan gaji yang belum memadai.

"Saat ini di Rejang Lebong masih ada 500 guru berstatus honorer sekolah. Mereka ini tidak masuk dalam kategori Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu maupun paruh waktu," kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Rejang Lebong Zakaria Efendi di Rejang Lebong, Rabu (21/10).

Dia menjelaskan, kendati pemerintah telah menghentikan pengangkatan tenaga honorer, keberadaan para guru tersebut tetap dipertahankan guna mengatasi kekurangan tenaga pengajar di Rejang Lebong.

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Menurut dia, pembayaran honorarium para guru ini diakomodasi melalui penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada masing-masing satuan pendidikan.

"Mereka tetap kami pertahankan sesuai dengan arahan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti, dengan penganggaran gaji bersumber dari dana BOS," katanya menjelaskan.

Ia menambahkan, alokasi dana BOS untuk gaji honorer diperuntukkan bagi guru yang belum mengantongi sertifikat pendidik atau belum menerima Tunjangan Profesi Guru (TPG).

" TPG, yakni tunjangan khusus dari pemerintah yang diberikan kepada guru baik ASN maupun non-ASN yang sudah memiliki sertifikat pendidik," katanya.

Total tenaga pendidik di Kabupaten Rejang Lebong saat ini mencapai sekitar 3.000-an orang yang tersebar di jenjang TK, SD, hingga SMP, baik negeri maupun swasta tersebar di 15 kecamatan.