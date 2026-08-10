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Masih Bidik Pemain Baru, Persija Serahkan Keputusan kepada Shin Tae Yong

Masih Bidik Pemain Baru, Persija Serahkan Keputusan kepada Shin Tae Yong
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Pelatih Persija Jakarta Shin Tae Yong. Foto: persija

jpnn.com - JAKARTA - Persija Jakarta masih memburu pemain baru menjelang bergulirnya Super League 2026/2027. 

Presiden Persija Jakarta Mohammad Prapanca menyerahkan keputusan perekrutan pemain baru kepada Pelatih Shin Tae Yong.

"Tadi saya bilang kan tadi (kemungkinan pemain) bisa naturalisasi, semua bisa, campur bisa, asing, semua bisa, saya belum tahu. Karena dia (STY) belum kasih nama," kata Prapanca kepada pewarta di Jakarta, Minggu.

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Prapanca membenarkan bahwa saat ini Macan Kemayoran masih akan bergerak aktif di bursa transfer dengan menargetkan sekitar dua sampai tiga pemain lagi.

"Jadi, mungkin pelatih akan melengkapilah (kuota pemain asing). Jadi, sisanya mungkin naturalisasi, saya enggak tahu," imbuh Prapanca.

Dia menyebut bahwa saat ini Macan Kemayoran tengah melakukan negosiasi dengan sejumlah pemain yang kemungkinan bisa didatangkan ke Jakarta International Stadium.

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Mengenai nama-nama tersebut, Prapanca enggan membeberkan target market dari Persija.

Meski demikian, tersiar rumor mengenai kemungkinan Persija tengah menjajaki kemungkinan untuk membajak gelandang Dewa United Ivar Jenner.

Presiden Persija Jakarta Mohammad Prapanca menyerahkan keputusan perekrutan pemain baru kepada Pelatih Shin Tae Yong.

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