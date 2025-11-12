Masih Ditahan di Nusakambangan, Ammar Zoni Mengeluh Sakit Ini

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Ammar Zoni dikabarkan jatuh sakit sejak dipindahkan ke Nusakambangan.

Hal tersebut diungkapkan oleh kekasih Ammar Zoni, Dokter Kamelia.

"Katanya lagi sakit kan," kata Dokter Kamelia dalam tayangan Silet di RCTI bari-baru ini.

Akan tetapi, perempuan yang berprofesi sebagai dokter gigi itu tidak mengetahui detail sakit yang diderita Ammar Zoni.

Menurut Dokter Kamelia, mantan suami Irish Bella itu mengeluhkan keadaan kakinya.

"Kakinya kebas," jelasnya.

Dokter Kamelia juga merasa miris melihat keadaan Ammar Zoni di Nusakambangan.

Sebab, Ammar Zoni harus diborgol dan mata ditutup ketika hendak menjalani sidang.