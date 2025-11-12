menu
JPNN.com » Entertainment » Gosip » Masih Ditahan di Nusakambangan, Ammar Zoni Mengeluh Sakit Ini

Masih Ditahan di Nusakambangan, Ammar Zoni Mengeluh Sakit Ini

Masih Ditahan di Nusakambangan, Ammar Zoni Mengeluh Sakit Ini
Ammar Zoni saat dibawa Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Barat ke Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Jakarta Pusat, Kamis (28/3/2024). Foto: ANTARA/Risky Syukur

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Ammar Zoni dikabarkan jatuh sakit sejak dipindahkan ke Nusakambangan.

Hal tersebut diungkapkan oleh kekasih Ammar Zoni, Dokter Kamelia.

"Katanya lagi sakit kan," kata Dokter Kamelia dalam tayangan Silet di RCTI bari-baru ini.

Baca Juga:

Akan tetapi, perempuan yang berprofesi sebagai dokter gigi itu tidak mengetahui detail sakit yang diderita Ammar Zoni.

Menurut Dokter Kamelia, mantan suami Irish Bella itu mengeluhkan keadaan kakinya.

"Kakinya kebas," jelasnya.

Baca Juga:

Dokter Kamelia juga merasa miris melihat keadaan Ammar Zoni di Nusakambangan.

Sebab, Ammar Zoni harus diborgol dan mata ditutup ketika hendak menjalani sidang.

