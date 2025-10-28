menu
Masih Jalani Terapi, Tukul Arwana Belum Bisa Bicara
Tukul Arwana. Foto: YouTube/Indosiar/Vidio

jpnn.com, JAKARTA - Presenter sekaligus komedian, Tukul Arwana ternyata masih menjalani proses terapi agar bisa bicara.

Hal tersebut diungkapkan oleh sahabatnya, Vega Darwanti saat jadi bintang tamu Pagi-pagi Ambyar di Trans TV baru-baru ini.

"Memang bicara belum, karena masih terapi bicara," kata Vega Darwanti.

Baca Juga:

Perempuan berusia 38 tahun itu belum lama ini datang menjenguk Tukul Arwana.

Tidak sekadar datang, Vega Darwanti dan teman-teman memberi kejutan untuk Tukul Arwana yang baru berulang tahun.

"Happy banget dijenguk sama rekan kerjanya, pasti kayak nostalgia gitu," jelas co-host Bukan Empat Mata itu.

Baca Juga:

Vega Darwanti lantas mengungkap kondisi terkini Tukul Arwana.

Dia menyebut keadaan pelawak sekaligus presenter itu makin hari makin membaik.

