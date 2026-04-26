Masih Mungkinkah Persija Menyalip Persib dan Jadi Juara?
jpnn.com - JAKARTA - Tinggal tiga tim yang punya peluang menjadi juara Super League musim ini, yakni Persib Bandung, Borneo FC, dan Persija Jakarta.
Dengan lima pekan tersisa, peringkat ke-4 Bhayangkara FC sudah tak mungkin menjadi jawara.
Tim milik Polri tersebut mengoleksi 47 poin. Andai selalu menang di lima pertandingan tersisa, Bhayangkara FC akan mengumpulkan 62 poin, itu belum cukup melampaui poin milik Persib atau Borneo.
Persija yang nongkrong di urutan ketiga klasemen, masih sangat mungkin menyalip Borneo FC dan Persib.
Laga Sisa Persib, Borneo FC, dan Persija
Persib
Borneo FC
Persija
flashscore
Syaratnya, dengan jarak tujuh poin dengan Borneo FC dan Persib, maka Persija harus lebih banyak menang ketimbang dua kompetitornya. Itu termasuk saat Persija menjamu Persib di pekan ke-32 pada 10 Mei 2026. (il/jpnn)
Jadwal Pekan ke-30 dan Klasemen Super League
ileague
Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
