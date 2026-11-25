jpnn.com - Seorang pria berinisial AIS (27) dipolisikan kekasihnya Mbak A (25) ke Polsek Kota Utara, Kota Gorontalo, atas dugaan tindak pidana penganiayaan.

Korban pun sudah menjalani pemeriksaan oleh polisi untuk memberikan keterangan terkait laporan dugaan kekerasan itu.

Laporan terhadap AIS dibuat korban pada Rabu (18/11), setelah A mengaku mengalami kekerasan fisik di tempat tinggalnya di Kota Gorontalo, sehari sebelumnya.

Berdasarkan keterangan korban, peristiwa tersebut terjadi pada Selasa (17/11) sekitar pukul 10.00 WITA.

Mbak A mengaku mengalami tamparan, pukulan berulang kali, hingga cubitan yang diduga dilakukan oleh terlapor.

Menurut A, peristiwa itu bermula ketika dirinya mengetahui dugaan hubungan terlapor dengan perempuan lain.

Persoalan asmara tersebut kemudian berujung pada dugaan kekerasan fisik.

"Saya mengalami tamparan dan pukulan berulang kali, juga dicubit hingga memar" kata A, Senin.