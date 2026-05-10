Masih Pakai Nama Taulany di Instagram, Erin Beri Penjelasan

jpnn.com, JAKARTA - Rien Wartia Trigina alias Erin memberi penjelasan soal masih menggunakan nama belakang Taulany di akun Instagram, meski sudah bercerai dari Andre Taulany.

Dia mengaku sudah mengupayakan perubahan nama belakang di Instagram tersebut sejak September 2025 lalu.

Akan tetapi, ada kendala teknis yang membuat proses perubahan nama itu memakan waktu lama.

"Saya sudah proses itu dari September, dari pihak Meta harus ke Internasional, pihak Meta Internasional. Karena waktu pas lagi nama itu dibuat, itu diproses dari pihaknya dia, orangnya dia. Jadi memang agak lama," ungkap Erin di Polres Metro Jakarta Selatan, Jumat (8/5).

Mantan istri Andre Taulany itu mengaku bahwa dirinya masih terus berupaya mengubah nama belakangnya tersebut di akun media sosial.

"Jadi itulah makanya saya terus fight untuk diubaah namanya. Memang sudah sudah diproses dari bulan September, tapi memang belum pihak Meta belum confirm," ucapnya.

Erin pun menegaskan bahwa dirinya sudah tidak ingin menggunakan nama itu lagi.

Dia bahkan mengeklaim telah melakukan berbagai upaya untuk mengubah nama belakangnya tersebut.