Masinis Argo Anggrek Jadi Tersangka, Sahroni Ungkit Proses Hukum Pihak Taksi Hijau

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta kepolisian hati-hati menangani kasus tabrakan KA Argo Bromo Anggrek (sekarang disebut KA Anggrek) dengan KRL di Stasiun Bekasi Timur pada 27 April 2026 lalu.

Hal demikian dikatakan dia menyikapi langkah polisi menetapkan tersangka terhadap masinis KA Argo Bromo Anggrek, yakni AN (37).

"Polisi harus sangat hati-hati dalam menangani kasus ini mengingat sebenarnya masinis sudah berjalan sesuai SOP," ujar dia kepada awak media, Selasa (29/9).

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Sahroni pun menyoroti nasib hukum taksi hijau sebabai pihak terduga kuat menjadi penyebab kecelakaan yang menewaskan 16 orang itu.

“Bagaimana proses hukumnya? Sudah sejauh mana? Jangan sampai pihak taksi baik provider maupun pengendara bisa melenggang bebas dari hukum," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyebut penyebab kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL bukan faktor tunggal kelalaian masinis.

"Kelalaian masinis bukan satu-satunya penyebab kecelakan ini terjadi," kata Lasarus melalui layanan pesan, Selasa (29/9).

Legislator fraksi PDI Perjuangan itu mengatakan sistem persinyalan tak terintegrasi hingga kurangnya sarana komunikasi juga menjadi penyebab kecelakaan seperti laporan KNKT.