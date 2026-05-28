Masjid Al Aqsha BSD Sembelih 198 Hewan Kurban, Distribusi Menjangkau Aceh hingga NTT

jpnn.com, JAKARTA - Masjid Al Aqsha De Latinos, BSD, Serpong, Tangerang Selatan, kembali mencatatkan capaian salah satu terbanyak di Jabodetabek dalam pelaksanaan kurban Iduladha 1447 Hijriah.

Tahun ini, masjid menyembelih 198 hewan kurban yang terdiri dari 76 sapi dan 122 kambing serta domba, dengan total nilai mencapai sekitar Rp2,4 miliar.

Seluruh proses penyembelihan hewan kurban dilakukan pada Kamis (28/5).

Meski jumlah hewan yang ditangani sangat besar, panitia menargetkan seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari penyembelihan, pencacahan, pembagian, hingga pengantaran daging kurban, selesai dalam satu hari.

“Semua proses penyembelihan kita selesaikan dalam sehari, termasuk juga pembagian dan pengantarannya,” ujar Ketua DKM Masjid Al Aqsha, Amiruddin Khair.

Pelaksanaan kurban tahun ini terasa lebih istimewa, karena Masjid Al Aqsha tidak hanya menyalurkan daging kurban untuk warga sekitar, tetapi juga memperluas distribusi melalui Lembaga Amil Zakat atau LAZ Al Aqsha.

Jangkauan penyaluran hewan kurban disebut mencapai sejumlah daerah, mulai dari Aceh hingga Nusa Tenggara Timur.

Direktur LAZ Al Aqsha, Windra Permana, mengatakan perluasan distribusi tersebut menjadi salah satu terobosan penting pada pelaksanaan kurban tahun ini.