Masjid Al-Ikhlas PIK Jadi Ruang Tafakur Ramadan, Menag Ulas Dimensi Spiritual Lailatulqadar

jpnn.com - Masjid Al-Ikhlas PIK yang baru diresmikan pada 15 Januari 2026 lalu tidak hanya menjadi tempat ibadah rutin.

Selama Ramadan, masjid di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, itu juga menjadi ruang tafakur kolektif bagi masyarakat.

Pada Ramadan ini, Masjid Al-Ikhlas PIK menggelar kajian untuk memperdalam dimensi teologis dan historis bulan suci dengan menghadirkan penceramah ternama.

Menteri Agama (Menag) Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar (kanan) menjadi pembicara dalam kajian di Masjid Al-Ikhlas, kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara. Foto: Source for JPNN.com

Salah satu pembicara dalam kajian di masjid itu ialah Menteri Agama (Menag) Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar.

Dalam ceramah yang menjadi program televisi swasta di Masjid Al-Ikhlas PIK, guru besar tafsir Al-Qur’an itu mengurai keistimewaan Ramadan dalam perspektif sejarah kenabian.

Prof Nasaruddin mengaitkannya dengan peristiwa Isra Mikraj ketika Rasulullah SAW menjadi imam salat para nabi sebelumnya sebagai simbol kemuliaan umat Islam.