Masjid Al Jabbar Jadi Magnet Wisata Lebaran, Pangandaran Tergeser

Masjid Raya Al Jabbar di Kota Bandung, menjadi destinasi terfavorit wisatawan saat libur Lebaran 2026. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Provinsi Jawa Barat mencatatkan pola wisatawan yang berubah selama periode libur Lebaran 2026. 

Masjid Raya Al-Jabbar menjadi destinasi wisata yang paling banyak dikunjungi wisatawan selama libur Lebaran.

Pantai Pangandaran yang biasanya jadi tujuan utama wisatawan, tahun ini lebih sepi dari biasanya. 

Selama periode libur Lebaran dari 17 - 25 Maret 2026, kunjungan ke Masjid Al Jabbar yang terletak di Kota Bandung ini mencapai 300.000 orang, sedangkan Pantai Pangandaran berjumlah 263.000. Kemudian, Pantai Batu Karas dikunjungi sebanyak 99.000 orang. 

Kepala Disparbud Jabar, Iendra Sofyan mengatakan, Masjid Al-Jabbar tahun ini menjadi primadona juga dikarenakan faktor aktivitas religi selama Ramadan, seperti Itikaf dan ngabuburit menjelang berbuka puasa. 

"Ya itu memang ada faktor tadi metode perhitungannya yang kedua keaktifan dari melapornya. (Itikaf) juga dan ngabuburit juga mempengaruhi, kan sudah mulai libur tuh," kata Iendra di Bandung, Selasa (31/3/2026). 

Iendra menuturkan, momentum Ramadan dan Idulfitri, menjadikan banyak orang beribadah sekaligus berwisata religi di Masjid Raya Al-Jabbar.

"Kami akui kalau liburan ritual seperti ini catatan yang kami dapat memang paling banyak di Masjid Al Jabbar. Jadi 10 hari, karena memang sebelum Lebaran sedikit yang wisata, tapi satu hari sebelum Lebaran itu sudah mulai banyak," jelasnya. 

