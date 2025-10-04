Masjid At-Thohir Bagikan 3.000 Paket Sembako untuk Anak Yatim

jpnn.com - Pengurus Masjid At-Thohir Depok, Jawa Barat, kembali menggelar aksi sosial dengan membagikan 3.000 paket sembako kepada anak-anak yatim dan warga sekitar rumah ibadah itu.

Bantuan itu mulai disalurkan secara bertahap sejak Jumat (3/10/2025), dengan tujuan untuk membantu meringankan kebutuhan sehari-hari masyarakat yang membutuhkan.

"Melalui kegiatan ini, kami ingin menghadirkan pesan bahwa masjid bukan hanya tempat beribadah, tetapi juga pusat pemberdayaan dan kepedulian," kata Pembina Yayasan Mochamad Thohir, Garibaldi Thohir, di Depok, kemarin.

Program sosial itu juga untuk mempererat tali silaturahmi antara pengurus masjid, donatur, dan lingkungan sekitar.

"Kami berharap paket sembako ini dapat bermanfaat, serta menjadi penguat semangat bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan,” lanjutnya.

Masjid At-Thohir menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para donatur yang telah mendukung terselenggaranya program ini.

"Partisipasi mereka menjadi bukti bahwa kekuatan kebersamaan dapat memberikan dampak besar bagi kehidupan banyak orang. Semoga upaya yang kami lakukan ini dapat menjadi inspirasi untuk terus berbagi dan saling menguatkan," tutur Garibaldi.

Dengan semangat kebersamaan, Masjid At-Thohir akan terus menghadirkan berbagai inisiatif sosial untuk membantu sekaligus menumbuhkan harapan di tengah masyarakat.