Masjid di Sudan Diserang Drone Paramiliter RSF, 70 Orang Tewas

jpnn.com - KAIRO - Dewan Kedaulatan Transisi Sudan (TSC) pada Jumat (19/9) menyatakan bahwa korban tewas akibat serangan pesawat nirawak (drone) yang dilakukan paramiliter Pasukan Dukungan Cepat (RSF) terhadap salah satu masjid di Kota Al Fashir, Provinsi Darfur Utara, Sudan barat, telah mencapai 70 orang lebih.

Sebelumnya, pada hari itu organisasi non-pemerintah SudanDoctors Network mengatakan serangan drone tersebut telah menewaskan sedikitnya 43 orang.

"Kelompok teroris RSF melancarkan serangan drone terhadap para jemaah di sebuah masjid di Kota Al Fashir saat salat Subuh. Lebih dari 70 orang tewas akibat kejahatan ini," kata TSC melalui pernyataan.

Kota Al Fashir diblokade pasukan RSF selama lebih dari setahun, dengan bentrokan antara pasukan bersenjata Sudan dan pemberontak terjadi di pinggiran kota tersebut.

The New York Times mengutip dokter setempat yang meminta identitasnya dirahasiakan, melaporkan bahwa warga dipaksa makan keledai dan unta demi bertahan hidup akibat kelaparan massal yang terus terjadi di tengah konflik militer.

Pertempuran sengit antara RSF dan militer Sudan telah berlangsung sejak April 2023.

Pada Maret, militer mengumumkan bahwa pihaknya berhasil mengusir pemberontak dari ibu kota, Khartoum.

Sebulan kemudian, paramiliter RSF menggencarkan serangannya di Sudan barat dan selatan dan mendeklarasikan pembentukan pemerintahan tandingan. (antara/jpnn)