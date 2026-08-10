Masjid Raya UNPAD Dikembangkan Jadi Ruang Belajar dan Wirausaha Mahasiswa

jpnn.com, BANDUNG - Masjid Raya Universitas Padjadjaran (UNPAD) disiapkan untuk dikembangkan menjadi pusat aktivitas dan pemberdayaan mahasiswa melalui kolaborasi Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Ikatan Alumni UNPAD.

Pengembangan masjid akan dilengkapi sejumlah fasilitas, mulai dari Student Center, perpustakaan umum, hingga area kuliner ZCorner, ZCoffee, dan ZChicken.

Ketua Baznas Sodik Mudjahid mengatakan pengembangan Masjid Raya UNPAD memiliki nilai strategis karena dapat memperluas fungsi masjid sekaligus menjadi ruang pengembangan kapasitas mahasiswa.

“Mahasiswa dapat memanfaatkan ruang tersebut untuk belajar sekaligus mengenal dan mengembangkan kegiatan kewirausahaan,” ujar Sodik, di Jakarta.

Selain fasilitas pendidikan dan aktivitas mahasiswa, Baznas juga membuka peluang pengembangan pemberdayaan ekonomi melalui program Baznas Microfinance Masjid (BMM) di lingkungan Masjid Raya UNPAD.

Program tersebut diharapkan dapat memperkuat aspek ekonomi dalam pengembangan fungsi masjid.

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Sodik juga mengapresiasi program beasiswa yang telah dijalankan UPZ IKA UNPAD bagi sejumlah mahasiswa.

Dia berharap inisiatif tersebut dapat menjadi contoh bagi unit pengumpulan zakat di lingkungan ikatan alumni perguruan tinggi lainnya.