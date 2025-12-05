Maskapai di Palembang Tawarkan Diskon 17 Persen selama Momen Nataru

jpnn.com, PALEMBANG - Guna mendukung kelancaran arus mudik pada momen libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) seluruh maskapai penerbangan di Palembang memberikan tiket diskon sebesar 17 persen.

Pemberian tiket diskon tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan jumlah penumpang selama momen Nataru.

“Kami prediksi penumpang pesawat mengalami kenaikan sebesar 3 hingga 5 persen pada saat momen Nataru. Nah dengan adanya skema potongan harga ini dapat lebih meningkatkan trafik penerbangan,” ungkap General Manager Bandara SMB II Palembang Iwan Winaya, Kamis (4/12/2025).

Iwan menyebut bahwa ada 3 rute favorite penerbangan, yakni Soekarno-Hatta, Halim Perdana Kusuma dan Batam.

“Tiga rute tersebut selalu menjadi tujuan terbanyak penumpang dari Bandara SMB II selama puncak libur akhir tahun," sebut Iwan.

Kata Iwan, pihaknya saat ini mengoptimalkan fasilitas seperti boarding lounge internasional untuk mendukung operasional domestik serta meminta maskapai menyeimbangkan penggunaan slot waktu.

“Kami ingin distribusi slot time merata agar tidak terjadi penumpukan penerbangan pada jam-jam tertentu,” kata Iwan.

Fleksibilitas jam operasi turut diberikan kepada maskapai dengan membuka peluang penerbangan hingga dini hari berdasarkan kebutuhan.