menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Bisnis » Maskapai Hemat Biaya FlyJaya Segera Layani Rute Jakarta-Jember

Maskapai Hemat Biaya FlyJaya Segera Layani Rute Jakarta-Jember

Maskapai Hemat Biaya FlyJaya Segera Layani Rute Jakarta-Jember
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Maskapai hemat biaya FlyJaya segera melayani rute Jakarta-Jember yang rencananya dioperasikan 23 September 2025. Foto dok. FlyJaya

jpnn.com, JAKARTA - Masyarakat Kabupaten Jember yang mengharapkan adanya moda transportasi cepat dan langsung ke Jakarta akan segera terpenuhi.

Hal itu seiring hadirnya maskapai berbiaya hemat atau low cost carrier (LCC), PT Surya Mataram Nusantara (FlyJaya) yang membuka penerbangan langsung dari Jakarta ke Jember.

Maskapai FlyJaya melayani penerbangan dari Bandara Halim Perdanakusuma (HLP) Jakarta – Bandara Notohadinegoro (JBB) Jember.

Baca Juga:

Penerbangan perdana rencananya dilakukan pada 23 September 2025.

"Sambil menunggu kesiapan perizinan dari Kemenhub, dengan bangga kami mengumumkan rencana akan dimulainya penerbangan FlyJaya rute HLP-JBB pada tanggal 23 September 2025," kata Direktur Niaga FlyJaya, Ary Mercyanto, Rabu (17/9).

Dia menjelaskan, pembukaan rute HLP – JBB saat ini masih menunggu penyelesaian persiapan infrastruktur dan perizinan dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Baca Juga:

Hal ini untuk memastikan seluruh aspek operasional dan regulasi terpenuhi sebelum melayani penumpang pada rute ini. 

"Ini juga sejalan dengan komitmen kami untuk menjamin keselamatan, kenyamanan, dan pengalaman perjalanan terbaik bagi seluruh pelanggan," ujarnya.

Maskapai hemat biaya FlyJaya segera melayani rute Jakarta-Jember yang rencananya dioperasikan 23 September 2025

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI