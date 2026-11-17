jpnn.com, JAKARTA - Maskapai Pelita Air menghadiahkan tiga unit mobil listrik BYD kepada pelanggan setianya.

Pemilihan hadiah kendaraan ramah lingkungan ini merupakan langkah nyata Pelita Air dalam mengintegrasikan nilai keberlanjutan (sustainability) ke dalam program apresiasi pelanggan.

“Pelita Air memberikan tiga unit mobil listrik BYD sebagai bentuk apresiasi kepada tiga pelanggan setia kami, masing-masing tipe Seal Performance, Dolphin Dynamic, dan Atto 1 Dynamic. Hadiah ini bukan sekadar penghargaan atas transaksi tertinggi, melainkan simbol komitmen kami untuk membawa nilai-nilai keberlanjutan lebih dekat ke dalam gaya hidup para pelanggan,” ujar Direktur Utama Pelita Air, Faik Fahmi.

Apresiasi ini menjadi bagian dari program loyalitas High Spender, yang berlangsung pada 1 Oktober 2025 hingga 30 September 2026.

Program ini diikuti lebih dari 70 ribu peserta dan mencatat lebih dari 19.000 transaksi pembelian tiket serta layanan tambahan, mulai dari pemilihan kursi (seat option), pembelian bagasi tambahan (prepaid baggage), hingga layanan bersantap di pesawat (dine in the air).

“Tumbuh bersama pelanggan memberi makna tersendiri bagi perjalanan Pelita Air. Terima kasih telah memercayakan begitu banyak perjalanan kepada kami. Kesetiaan para pelanggan menjadi penyemangat bagi kami untuk terus tumbuh dan menghadirkan pengalaman terbang yang semakin baik, dengan tetap menjaga tanggung jawab kita bersama terhadap masa depan bumi,” tambah Faik.

Tiga pelanggan dengan nilai transaksi tertinggi ditetapkan sebagai pemenang setelah berhasil melampaui target transaksi yang ditetapkan dalam program.

Pencapaian ini mencerminkan tingginya antusiasme sekaligus kuatnya kepercayaan pelanggan dalam memilih Pelita Air untuk memenuhi kebutuhan perjalanan mereka.