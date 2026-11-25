jpnn.com, JAKARTA - Menjelang akhir tahun, keinginan untuk menyusun rencana liburan berikutnya kerap muncul di benak banyak pelancong.

Menyambut itu, Vietjet menggelar program promo Black Friday selama tiga hari bagi wisatawan Indonesia yang ingin menjelajahi Vietnam, maupun melanjutkan perjalanan ke berbagai destinasi internasional lainnya.

Penawaran terbatas berlangsung hingga 27 November 2026 pukul 23.00 WIB melalui situs resmi www.vietjetair.com dan aplikasi Vietjet Air.

Dalam periode tersebut, tersedia tiket kelas Eco dengan tarif dasar mulai dari Rp0 (belum termasuk pajak dan biaya tambahan), untuk seluruh rute penerbangan langsung Indonesia–Vietnam.

Tiket promo dapat digunakan untuk periode perjalanan mulai 4 Januari hingga 31 Mei 2027, dengan syarat dan ketentuan tanggal pengecualian (blackout dates) yang berlaku.

Rentang waktu memberi keleluasaan bagi pelancong untuk merencanakan liburan awal tahun.

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Selain kelas Eco, Vietjet juga memberikan potongan harga khusus untuk pemesanan tiket kelas Deluxe pada periode keberangkatan yang sama.

"Wisatawan dapat menggunakan kode promo FRIDAY10 untuk memperoleh diskon 10 persen pada penerbangan internasional, termasuk seluruh rute Indonesia–Vietnam," tulis keterangan resmi Vietjet, Rabu (25/11).