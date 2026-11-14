Masmindo Siapkan Tenaga Kerja Awak Mas Project, 76 Putra-Putri Luwu Lulus Sertifikasi

jpnn.com - Sebanyak 76 putra-putri Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan (Sulsel) dinyatakan lulus sertifikasi kompetensi setelah mengikuti pelatihan intensif selama 90 hari melalui MATAPPA Academy, program pengembangan tenaga kerja lokal PT Masmindo Dwi Area (Masmindo).

Para peserta dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di Awak Mas Project, khususnya pada fasilitas pengolahan emas (processing plant) di Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu.

Program yang diselenggarakan bersama Politeknik ATI Makassar dan Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Makassar ini resmi ditutup di Politeknik ATI Makassar, Senin (9/11/2026).

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Penutupan dihadiri Direktur Human Capital and Corporate Services Masmindo Muhammad Suhada, Direktur Politeknik ATI Makassar Muhammad Basri, perwakilan BBPVP Makassar, serta jajaran pengelola MATAPPA Academy.

Seluruh peserta telah menyelesaikan pelatihan dan dinyatakan kompeten melalui proses sertifikasi. Mereka mengikuti lima bidang keahlian, yakni pengelasan (welding), mekanik fitter, kelistrikan, mekanik peralatan bergerak, dan operator pabrik pengolahan (process plant operator).

Selain keterampilan teknis, peserta dibekali pemahaman keselamatan dan kesehatan kerja (K3), kedisiplinan, pembinaan mental dan fisik, serta kerja sama tim yang selaras dengan nilai-nilai MATAPPA.

Direktur Human Capital and Corporate Services Masmindo Muhammad Suhada mengingatkan bahwa keberhasilan menyelesaikan pelatihan merupakan awal dari tantangan yang lebih besar.

"Perjalanan ini tidak mudah. Para peserta telah melalui berbagai tahapan seleksi dan pelatihan hingga akhirnya dinyatakan kompeten. Namun, ini baru langkah awal. Tantangan sesungguhnya akan datang ketika mereka mulai bekerja dalam operasional perusahaan. Di situlah kompetensi, kedisiplinan, keselamatan kerja, dan nilai-nilai MATAPPA akan benar-benar diuji," ujar Suhada.