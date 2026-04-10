menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Internasional » Masoud Sebut Pemimpin Tertinggi Iran Setujui Gencatan Senjata-Dialog dengan AS

Masoud Sebut Pemimpin Tertinggi Iran Setujui Gencatan Senjata-Dialog dengan AS

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Arsip - Presiden Iran Masoud Pezeshkian menghadiri konferensi pers di Teheran, Iran, pada 16 September 2024. (Antara/Xinhua/Shadati)

jpnn.com - TEHRAN - Presiden Iran Masoud Pezeshkian pada Kamis (9/4),  mengatakan bahwa Pemimpin Tertinggi Iran Mojtaba Khamenei telah menyetujui keputusan melakukan negosiasi dengan Amerika Serikat (AS) dan menerima gencatan senjata.

“Kebijakan terkait gencatan senjata dan perundingan diadopsi secara bulat oleh lembaga-lembaga utama pemerintah dan disetujui oleh Pemimpin Tertinggi Iran setelah Amerika Serikat menerima ketentuan umum serta kerangka yang diajukan oleh Iran,” demikian pernyataan presiden yang dikutip melalui kantornya.

Pada Selasa (7/4) malam, Presiden AS Donald Trump mengumumkan bahwa pihaknya telah menyepakati gencatan senjata bilateral selama dua pekan dengan Iran. Dia menambahkan bahwa Iran juga sepakat membuka kembali Selat Hormuz.

Baca Juga:

Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran kemudian menyatakan bahwa Tehran akan memulai perundingan dengan AS pada Jumat (10/4) di ibu kota Pakistan, Islamabad.

Di saat yang sama, pesawat tempur dan artileri Israel, Rabu (8/4) menyerang puluhan permukiman di Lebanon selatan, termasuk di kota utama Tyre.

Trump menyebut penghentian serangan Israel di Lebanon tidak termasuk dalam kesepakatan dengan Iran karena faktor kelompok Hizbullah.

Baca Juga:

Namun, Iran menilai hal tersebut sebagai pelanggaran terhadap gencatan senjata yang telah disepakati antara AS dan Iran. (antara/jpnn)

Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI