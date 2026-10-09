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Massa Aksi Desak Kejaksaan Transparan Tuntaskan Kasus Korupsi yang Menjerat Wabup Indramayu

Massa Aksi Desak Kejaksaan Transparan Tuntaskan Kasus Korupsi yang Menjerat Wabup Indramayu
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Gelombang unjuk rasa rakyat meletus saat massa menggelar demo kasus Wabup Indramayu di kantor kejaksaan secara berturut-turut pada 7 hingga 8 Oktober 2026. Foto: source for jpnn

jpnn.com, INDRAMAYU - Momen Hari Jadi ke-499 Kabupaten Indramayu diwarnai aksi unjuk rasa besar-besaran. Gelombang massa menggelar demonstrasi secara berturut-turut pada 7 hingga 8 Oktober 2026 di kantor kejaksaan.

Aksi demonstrasi ini memprotes lambatnya penahanan Wakil Bupati Syaefudin setelah Pengadilan Negeri Bandung resmi menolak permohonan praperadilannya.

Eskalasi gerakan massa bermula dari ratusan aktivis mahasiswa yang mengguncang Gedung Kejaksaan Tinggi Jawa Barat di Bandung, sebelum akhirnya berpindah mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri Indramayu. Massa menuntut kejelasan atas kelanjutan kasus hukum yang menjerat sang pejabat publik.

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Kasus ini mencuat terkait dugaan korupsi tunjangan perumahan dan transportasi DPRD Indramayu tahun anggaran 2022–2025 dengan nilai kerugian negara mencapai Rp18 miliar.

Selain Syaefudin, kasus ini juga menjerat dua tersangka lain berinisial IM dan AF yang hingga kini belum kunjung ditahan meski Pengadilan Negeri Bandung telah resmi menolak permohonan praperadilan mereka.

Massa aksi yang tergabung dalam aliansi masyarakat Indramayu menuntut kejaksaan segera menuntaskan berkas perkara secara terbuka.

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"Kami kan cuma meminta kejelasan, Kang. Itu kami meminta kejelasan mengenai kelanjutan dari kasus tersebut itu bagaimana," ujar perwakilan aksi Indarku, Bung Reza dalam keterangan resmi yang diterima redaksi, Kamis (8/10/2026).

Sang koordinator lapangan menyoroti persoalan kepemimpinan daerah yang menurutnya mencederai rasa keadilan warga setempat. Oleh karena itu, para pengunjuk rasa menegaskan akan terus mengawal proses hukum hingga mendapatkan kepastian.

Massa demonstrasi memprotes lambatnya penahanan Wakil Bupati Syaefudin setelah Pengadilan Negeri Bandung resmi menolak permohonan praperadilannya.

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