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Massa Berpakaian Hitam-Hitam Penyerang Truk Polisi di Bandung Lagi Diburu

Massa Berpakaian Hitam-Hitam Penyerang Truk Polisi di Bandung Lagi Diburu
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Sejumlah petugas kepolisian saat melakukan penjagaan di untuk mengantisipasi kericuhan di kawasan Jalan Dago, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (20/10/2026). ANTARA/Rubby Jovan

jpnn.com - Tim dari Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Bandung sedang memburu pelaku penyerangan terhadap truk Pengendali Massa (Dalmas) Polri di Jalan Ir H Djuanda, Dago, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa malam (20/10/20026).

Kapolrestabes Bandung Kombes Dedi Supriyadi menyebut pihaknya masih mendalami kejadian tersebut, termasuk melakukan penyelidikan untuk mengidentifikasi dan mencari para terduga pelaku penyerangan.

“Intinya kasus ini akan kami lidik secara saintifik dan investigasi,” kata Kombes Dedi saat dikonfirmasi di Bandung.

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Dedi menjelaskan truk polisi tersebut sedang melaju sebelum tiba-tiba diserang sekelompok orang di lokasi kejadian.

Para pelaku melempari kendaraan dengan batu, kembang api, petasan, hingga bom molotov.

"Tiba-tiba diserang oleh rombongan, kemudian dengan melempari batu. Melempari batu, kemudian melempari kembang api dan petasan, sama bom molotov," tuturnya.

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Akibat serangan tersebut, tiga polisi dilaporkan terluka di bagian kepala dan tangan. Mereka langsung dievakuasi untuk mendapatkan penanganan medis di rumah sakit.

"Anggota keluar dari truk, ada tiga orang yang kena di kepalanya dan tangannya. Anggota sudah diobati di rumah sakit, sudah mendapat penanganan medis," kata Dedi.

Tim Polrestabes Bandung sedang memburu massa berpakaian hitam-hitam penyerang truk polisi di Bandung pada Selasa malam (20/10/20026).

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