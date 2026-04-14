Massa dari TNTN Masih Bertahan di Kantor Gubernur Riau, Lalu Lintas Terganggu

jpnn.com, PEKANBARU - Unjuk rasa ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Pelalawan di Kantor Gubernur Riau memasuki hari kedua, Selasa (14/4/2026).

Hingga pagi hari massa masih bertahan di lokasi dan belum memulai kembali aksi demonstrasi.

Ratusan massa bertahan di sepanjang Jalan Cut Nyak Dien, Pekanbaru, sejak Senin, 13 April 2026.

Mereka bermalam di sekitar area kantor gubernur. Aksi mereka berdampak pada arus lalu lintas di sekitar lokasi.

Jalan Cut Nyak Dien masih terblokir karena badan jalan digunakan peserta aksi untuk beristirahat.

Sejumlah tenda sederhana juga masih berdiri di lokasi, sehingga kendaraan tidak dapat melintas secara normal.

Meski demikian, aparat keamanan tetap bersiaga untuk memastikan situasi tetap kondusif selama aksi berlangsung.

Sebelumnya, aksi demonstrasi yang digelar pada Senin (13/4/2026) tersebut menuntut kepastian relokasi warga dari kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN).