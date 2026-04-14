menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Riau » Massa dari TNTN Masih Bertahan di Kantor Gubernur Riau, Lalu Lintas Terganggu

Massa dari TNTN Masih Bertahan di Kantor Gubernur Riau, Lalu Lintas Terganggu

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Massa dari TNTN bertahan sudah semalam di Jalan Cut Nyak Dien samping kantor Gubernur Riau. Foto: Source for JPNN.com

jpnn.com, PEKANBARU - Unjuk rasa ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Pelalawan di Kantor Gubernur Riau memasuki hari kedua, Selasa (14/4/2026).

Hingga pagi hari massa masih bertahan di lokasi dan belum memulai kembali aksi demonstrasi.

Ratusan massa bertahan di sepanjang Jalan Cut Nyak Dien, Pekanbaru, sejak Senin, 13 April 2026.

Baca Juga:

Mereka bermalam di sekitar area kantor gubernur. Aksi mereka berdampak pada arus lalu lintas di sekitar lokasi.

Jalan Cut Nyak Dien masih terblokir karena badan jalan digunakan peserta aksi untuk beristirahat.

Sejumlah tenda sederhana juga masih berdiri di lokasi, sehingga kendaraan tidak dapat melintas secara normal.

Baca Juga:

Meski demikian, aparat keamanan tetap bersiaga untuk memastikan situasi tetap kondusif selama aksi berlangsung.

Sebelumnya, aksi demonstrasi yang digelar pada Senin (13/4/2026) tersebut menuntut kepastian relokasi warga dari kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN).

Ratusan orang dari TNTN masih bertahan di Kantor Gubernur Riau untuk menuntut relokasi.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI