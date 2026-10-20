Massa Demo 2 Tahun Prabowo-Gibran Angkat 3 Jari, Apa Artinya?

jpnn.com, JAKARTA - Peringatan dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo-Wapres Gibran Rakabuming Raka diwarnai demonstrasi di sejumlah titik, salah satunya di Tugu Tani, Jakarta Pusat, pada Selasa (20/10).

Yang unik, massa aksi di Tugu Tani kerap mengangkat tiga jari dengan mengucapkan kritikan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.

Mereka mengangkat tangan kanan serta jari telunjuk, tengah, dan manis.

Massa aksi juga membawa poster dari karakter film Hunger Games, Katnis Everdeen dengan tulisan The Revolution is About All of Us dan If You Think The Government Ever Treat Us Fairly, You Are Lying to Yourself.

Lalu, apa arti dari tiga jari yang diangkat?

Berdasarkan film Hunger Games, salam tiga jari atau three-finger salute adalah gestur penghormatan khas dari Distrik 12 yang kemudian berkembang menjadi simbol pemberontakan.

Pemberontakan ditujukan melawan kekuasaan tirani The Capitol atau pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Snow.

Namun, simbol tiga jari juga ternyata memiliki arti lain. Dilansir dari thehungergames.fandom.com, simbol itu sebagai tanda kekaguman, rasa terima kasih, dan perpisahan kepada seseorang yang mereka kasihi.