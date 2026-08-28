Massa FPI Menggelar Aksi Demo Hari Ini, Sasarannya Jelas, Lihat Itu

jpnn.com - BANDUNG - Massa dari Front Persaudaraan Islam (FPI) menggelar Aksi Bela Al-Qur'an di depan kantor PT Adi Makmur Sentosa, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Jumat (28/8/2026).

Aksi demo hari ini digelar sebagai bentuk protes atas dugaan penistaan agama dalam promosi minuman beralkohol pada gelaran festival musik The Sounds Project di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Ketua Advokat Persaudaraan Islam Hendy Noviandy mengatakan, aksi FPI ini bertujuan mengutuk keras segala bentuk penggunaan atau pencampuran simbol dan ayat suci Al-Qur’an dalam promosi minuman keras.

Menurutnya, tindakan tersebut sangat melukai sensitivitas keagamaan masyarakat, khususnya umat Islam.

Dalam aksi tersebut, FPI mendesak aparat penegak hukum dan instansi berwenang untuk mengambil tindakan tegas dan transparan atas dugaan penistaan agama tersebut sesuai hukum yang berlaku.

Mereka juga menuntut penghentian segala bentuk promosi minuman beralkohol yang memanfaatkan atribut keagamaan.

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Hendy menegaskan tuntutan utama massa aksi ialah penutupan operasional PT Adi Makmur Sentosa selaku distributor minuman beralkohol merek Newport yang dikaitkan dengan kejadian tersebut.

Perusahaan itu juga disorot karena disebut merupakan salah satu distributor minuman beralkohol terbesar di Jawa Barat yang dinilai berdampak buruk bagi generasi muda.