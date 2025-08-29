menu
Massa Lempar Batu dan Petasan di Mako Brimob Kwitang, Lihat
Demonstran merangsek maju ke depan gerbang Mako Brimob Polda Metro Jaya Kwitang Jakarta Pusat, Jumat (29/8/2025) siang. ANTARA/Mario Sofia Nasution/aa.

jpnn.com, JAKARTA - Aksi massa masih berlangsung di depan Mako Brimob Kwitang, Jakarta Pusat, pada Jumat sore.

Sejumlah demonstran melakukan pelemparan batu dan petasan ke arah gerbang markas tersebut.

Kericuhan bermula ketika massa yang sebelumnya hanya berteriak dengan kata-kata provokatif mulai melanjutkan aksinya dengan melemparkan batu, botol minuman, dan petasan ke arah Mako Brimob.

Hingga pukul 16.30 WIB, situasi masih belum mereda dan lemparan dari massa terus terjadi.

Ratusan personel TNI disiagakan untuk mengamankan lokasi dan mencegah massa masuk ke dalam markas. Sebelumnya, Komandan Satuan Brimob Polda Metro Jaya Kombes Pol Henik Muryanto telah menemui peserta aksi dan menyampaikan permohonan maaf.

Unjuk rasa ini dipicu oleh meninggalnya pengemudi ojek daring, Afan Kurniawan, setelah tertabrak mobil Barracuda Brimob pada Kamis malam (28/8). (antara/jpnn)

Ratusan personel TNI disiagakan untuk mengamankan lokasi dan mencegah massa masuk ke dalam markas.


Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga

